Per Januar 2018 verpflichtet der FC Thun Berner Oberland den 21-jährigen Dominik Schwizer. Der Flügelspieler unterschreibt einen Vertrag bis 2021, wird jedoch erst im Sommer 2018 vom FC Rapperswil-Jona nach Thun wechseln.

Infos: https://t.co/CAypG1Nmf1 pic.twitter.com/xkDKVNjjl8 - FC Thun (@fcthun_official) 22. November 2017

Der 21-Jährige unterschreibt in Thun einen Vertrag bis 2021 mit Option bis 2022. Schwizer wird für den Rest dieser Spielzeit an seinen aktuellen Klub Rapperswil-Jona ausgeliehen. Dort hat er in dieser Saison bislang 14 Pflichtspiele absolviert und dabei zwei Tore und zwei Assists erzielt. Mit 7 Toren und 9 Vorlagen war er in der vergangenen Saison massgeblich am Aufstieg Rapperswil-Jonas in die Challenge League beteiligt.«Dominik entspricht dem typischen Profil des hungrigen jungen Spielers mit viel Potential, der den Sprung aus der Challenge League in die Super League wagen will», sagt Thuns Sportchef Andres Gerber.

(psc/fussball.ch)