Der #FCZ und sein Cheftrainer @uliforte haben letzte Wo. den bis Ende Saison laufenden Vertrag vorzeitig verlängert: https://t.co/Am2uySENa7 pic.twitter.com/LlXP5uUxhB - FC Zürich (@fc_zuerich) 25. Juli 2017

Wie die Zürcher bekanntgeben, erfolgte die Unterschrift bereits in der vergangenen Woche und damit vor dem Super League-Start, der mit einem 2:0-Derbysieg erfolgreich verlief. Uli Forte übernahm beim FCZ im Frühling 2016 und konnte den Klub damals nicht mehr vor dem Abstieg bewahren. Nach einer Saison in der Challenge League stiegen die Zürcher aber souverän wieder ins Schweizer Oberhaus auf. Dafür wird nun auch Forte mit einem neuen bis 2019 datierten Vertrag belohnt.«Uli Forte hat im vergangenen Jahr mit der Mannschaft das Ziel Wiederaufstieg souverän erreicht. Wir sind überzeugt, dass er die Mannschaft in den kommenden Jahren weiterentwickeln wird», sagt Präsident Ancillo Canepa.Der 43-jährige Forte war in der Vergangenheit er unter anderem Cheftrainer beim FC Wil, beim FC St.Gallen, bei den Grasshoppers und dem BSC Young Boys. Mit den Grasshoppers (2013) und dem FC Zürich (2016) gewann Forte den Schweizer Cup. Zudem stieg der Italiener sowohl mit dem FC St.Gallen (2009) sowie zuletzt auch mit dem FCZ in die Super League auf.

(psc/fussball.ch)