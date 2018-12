Die beiden Klubs stehen sich im Hinblick auf die Vorbereitung zur Rückrunde am 26. Januar im Basler St. Jakob-Park gegenüber. Für Fischer wird es ein spezielles Spiel, kehrt er doch an seine ehemalige Arbeitsstätte zurück.Der 52-Jährige coachte den FCB von 2015 bis 2017 und feierte mit den Bebbi zwei Meistertitel und einen Cupsieg.Mit Union Berlin, wo er in diesem Sommer begann, ist er in der Meisterschaft noch immer ungeschlagen.https://twitter.com/FCBasel1893/status/1070332656011874305

(psc/fussball.ch)