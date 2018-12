Nachdem er während vier Jahren den Kasten für die Bebbi sehr häufig sehr sauber hielt, drei Meistertitel und einen Cupsieg feierte und auch in der Champions League auflief, war das Kapitel FCB für Vaclik trotz weiterlaufendem Vertrag abgeschlossen. “Nach vier Spielzeiten in der Schweiz habe ich gedacht, dass ich eine wichtigere Herausforderung benötige”, sagt der neue Sevilla-Goalie gegenüber “Estadio Deportivo”.Seinen Traum in einer der fünf grossen europäischen Ligen zu spielen, habe er nie versteckt. “Als ich das Angebot aus Sevilla erhielt, zögerte ich keine Minute”, führt der 29-Jährige aus.Vaclik ist bei den Andalusiern die unangefochtene Nummer 1 und wusste von Beginn weg zu überzeugen. Mit Sevilla liegt er in La Liga derzeit auf Tabellenplatz 3.

(psc/fussball.ch)