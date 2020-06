Der 26-jährige Spanier stiess Anfang 2019 aus seiner Heimat zu den Espen und ist in dieser Saison mit neun Assists der zweitbeste Passgeber der Super League. Die Vertragsverlängerung mit ihm war eine der Prioritäten von Sportchef Alain Sutter. Sie konnte nun erfolgreich abgeschlossen werden. «Víctor Ruiz ist ein immens wichtiger Spieler für uns und verkörpert die Art, wie wir Fussball spielen wollen. Er hat sich in dieser Saison hervorragend entwickelt und ist zu einer Schlüsselfigur dieses Teams geworden. Wir wollten ihn unbedingt langfristig halten und sind stolz, die Zusammenarbeit mit Víctor fortführen zu können», sagt Sutter.In der laufenden Spielzeit hat Ruiz in der Super League auch viermal eingenetzt.https://twitter.com/FCSG_1879/status/1267834613596127232

(psc/fussball.ch)