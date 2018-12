Für den 26-Jährigen steht somit eine Rückkehr an: Tunahan Cicek stürmte in der Saison 2017/18 nämlich bereits für die Munotstädter, ehe er im vergangenen Sommer nach Neuenburg wechselte, wo ihm der Durchbruch aber nicht wie gewünscht gelang.In dieser Saison kam der Mittelstürmer nur zu sechs Pflichtspieleinsätzen und erzielte kein Tor. Davor war er für Challenge Ligist Schaffhausen in 36 Spielen 21 Mal erfolgreich. Ursprünglich stammt Cicek aus der Nachwuchsabteilung des FC St. Gallen.https://twitter.com/XamaxFCS_DE/status/1074612807474311168

(psc/fussball.ch)