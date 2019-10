Die Young Boys haben am Dienstagnachmittag ein Update zum Gesundheitszustand ihres Angstellten abgegeben. Wanja Greuel sei seit der Nacht auf Sonntag in Spitalpflege, heisst es da. Er wurde beim Überqueren einer Strasse in der Berner Innenstadt von einem Auto erfasst.Greuel hatte Glück im Unglück. Sein Gesundheitszustand entwickelte sich gemäss behandelnden Ärzten sehr erfreulich; er konnte am Dienstag von der Intensivstation in ein normales Zimmer verlegt werden. Zum aktuellen Zeitpunkt kann die Dauer der weiteren Behandlung noch nicht exakt abgeschätzt werden. Laut «Blick» könnte der YB-Verantwortliche vor allem wegen einer erlittenen Gehirnerschütterung noch einige Tage im Spital bleiben müssen.https://twitter.com/BSC_YB/status/1186647505678819332

(psc/fussball.ch)