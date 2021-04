Der 32-Jährige erlitt einen Riss der linken Achillessehne und muss sich operieren lassen. Lustenberger erlitt die Verletzung am Mittwochmittag im Training beim Aufwärmen während einer Sprungübung. Wie lange er ausfällt, ist noch unklar.Lustenberger sagt: «Natürlich bin ich im Moment niedergeschlagen und enttäuscht. Aber ich versuche, den Blick bereits nach vorn zu richten, und werde alles dafür tun, so bald wie möglich wieder für YB zu spielen. Bis zu diesem Zeitpunkt werde ich die Mannschaft neben dem Feld tatkräftig unterstützen.»YB-Sportchef Christoph Spycher: «Wir sind geschockt. Am Sonntag feierten wir alle den Meistertitel, nun sind wir traurig. Wir werden Fabian sehr eng begleiten und ihm alle erdenkliche Unterstützung zukommen lassen. Und die Mannschaft wird bestrebt sein, die YB-Werte, die Fabian als Captain derart vorbildlich vorlebt, weiter umzusetzen und bereits am Donnerstag beim Spiel in Zürich wieder auf den Platz zu bringen.»https://twitter.com/BSC_YB/status/1384858107281608708

(psc/fussball.ch)