Im Trainingslager der Berner in Spanien hat der 27-Jährige klargestellt, dass er seine unmittelbare Zukunft weiterhin in Bern sieht. Das kolportierte Interesse etwa aus Toulouse oder Nizza, schmeichle ihn zwar, doch er habe andere Prioritäten, verriet er «Blick»: «Ein Wechsel kommt für mich im Moment nicht in Frage. Mir gefällt es sehr gut bei YB.»Auf die Frage, ob er sicher bis Ende Saison in Bern bleibe, sagte Ravet kurz und knapp: «Ganz bestimmt»Der Flügelflitzer wechselte vor einem Jahr von den Grasshoppers nach Bern und hat sich auf und neben dem Platz sofort hervorragend eingelebt. Im Sommer könnte für den bis 2019 gebundenen Angreifer ein Transfer dann zur Option werden: «Ich will das Maximum aus meinen Fähigkeiten herausholen. Eine grosse Liga wie England oder Deutschland würde mich reizen», sagt er.

(psc/fussball.ch)