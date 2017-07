Nach Angaben des «Blick» sieht der 31-jährige Angreifer bei YB in dieser Saison wenig Perspektiven. Tatsächlich stand Gerndt zum Saisonauftakt weder gegen den FC Basel in der Meisterschaft noch beim Gastspiel bei Dynamo Kiew in der Champions League-Qualifikation im Aufgebot. Offenbar buhlt der FC Lugano um den Routinier, der schon seit Februar 2013 in Bern spielt. Der Vizemeister soll bereit sein, ihn ziehen zu lassen.Vertraglich ist der Angreifer nur noch bis Juni 2018 an die Young Boys gebunden.

(psc/fussball.ch)