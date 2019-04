Neben dem Meistertitel mit den Bernern, der dem Titelverteidiger praktisch schon nicht mehr zu nehmen ist, will Hoarau endlich auch als bester Ligatorschütze ausgezeichnet werden. «Ich mache daraus keine Obsession. Das ist nicht meine Art. Aber ich bin doch ein Wettkämpfer. Wir alle brauchen ein kleines Rüebli, um vorwärtszukommen. Meines ist diese Krone. Ich werde nun versuchen sie zu holen», wird Hoarau vom «Blick» zitiert.Der 35-Jährige stürmt seit Sommer 2014 für YB. In den vergangenen fünf Jahren ist er zwar der wohl beste Stürmer der Liga, doch für die Torjägerkrone hat es bislang nie gereicht - meist, weil Hoarau jeweils zu lange Verletzungspausen hatte. Zwar musste der Routinier auch heuer längere Zeit pausieren und hat nur 18 Spiele bestritten. Mit derzeit 16 Ligatreffern führt er die Torschützenliste trotzdem an. Und will dies unbedingt auch am Saisonende tun.

(psc/fussball.ch)