Der 27-Jährige kommt von Ligue-1-Klub Angers SCO, bei dem er in der Vorrunde der höchsten Liga Frankreichs 13-mal eingesetzt worden ist und einen Vertrag bis 2020 besitzt.Der 193 cm grosse Torhüter wurde in der französischen Hauptstadt geboren und im Nachwuchs von Paris St-Germain ausgebildet. 2010 wechselte er von der zweiten PSG-Mannschaft zu Angers, wo er auch mit dem jetzigen YB-Stürmer Jean-Pierre Nsame zusammen spielte. Mit dem Klub im Westen Frankreichs stieg Alexandre Letellier 2015 in die Ligue 1 auf.https://twitter.com/BSC_YB/status/957964435615895552

(psc/fussball.ch)