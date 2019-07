Die Berner geben am Montag Entwarnung. Der 31-jährige Abwehrspieler zog sich demnach eine schmerzhafte Rücken-Prellung zu. In den kommenden Tagen wird Lustenberger deshalb zunächst reduziert trainieren. Er sollte aber bereits am Sonntag beim Auswärtsspiel bei Xamax wieder einsatzbereit sein.https://twitter.com/BSC_YB/status/1153253316312408064

(psc/fussball.ch)