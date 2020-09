Der 22-jährige Rechtsverteidiger unterschreibt bei den Bernern für vier Jahre bis 2024. Er ersetzt Saidy Janko, der den Schweizer Meister nach seiner Leihe wieder verlässt. YB-Sportchef Christoph Spycher ist glücklich über den Transfer: «Wir sind sehr froh, dass sich Silvan Hefti für YB entschieden hat. Er passt mit seiner Mentalität und seinem Willen perfekt in unsere Mannschaft und wird mithelfen, dass wir weiterhin sehr hungrig bleiben. Silvan verfügt über grosses Potenzial und hat in der Super League bereits deutliche Spuren hinterlassen.»Silvan Hefti sagt: «Ich freue mich sehr, dass ich bei den Young Boys die nächsten Schritte in meiner Entwicklung machen kann. Ich bin gespannt, mit YB national und international zu spielen und möchte mithelfen, dass der Klub weiterhin sehr erfolgreich ist. Gleichzeitig möchte ich dem FC St. Gallen für die tollen letzten Jahre danken.»Für den FC St. Gallen ist der Abgang des Eigengewächses bitter: Hefti war Leistungsträger und Führungsspieler bei den Espen. Immerhin kassieren sie eine Ablöse, der Abwehrspieler stand noch ein Jahr unter Vertrag. Über die Ablöse wurde Stillschweigen vereinbart.https://twitter.com/BSC_YB/status/1300721171076468736

(psc/fussball.ch)