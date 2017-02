Das Objekt der Begierde heisst Ryan Gauld, ist 21-jährig, kommt im offensiven Mittelfeld zum Einsatz und spielt derzeit in Portugal bei Sporting.Nach einem Bericht der «Scottish Sun» bemüht sich YB um ein Leihgeschäft für den Youngster, der in Bern den Platz des nach Gent abgewanderten Yuya Kubo übernehmen könnte.Gauld wurde in seiner Heimat bei Dundee United ausgebildet. Schon 2014 wechselte er nach Portugal und spielte zunächst in der zweiten Mannschaft bei Sporting. Weil er es bei den «Grossen» nicht auf Anhieb geschafft hatte, wurde der schottische U21-Internationale in der ersten Hälfte dieser Saison an Vitória Setúbal ausgeliehen. Seit Anfang Jahr kickt er aber wieder für Sporting. Ein weiteres Leihgeschaft innerhalb Portugals ist gescheitert, nun könnte YB zum Handkuss kommen.Sportchef Christoph Spycher bestätigte zuletzt, dass man auf dem Transfermarkt noch aktiv werden könnte und man sich eher um Perspektivspieler bemüht. Gauld würde in diese Kategorie fallen. Da seine Ausstiegsklausel bei 60 Mio. Euro liegt, ist allerdings nicht anzunehmen, dass Sporting ihn mit einer «einfachen» Leihe mit Kaufoption abgibt.

(psc/fussball.ch)