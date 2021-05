Von Ballmoos verpflichtet sich bei den Bernern bis 2025, Camara bis 2024 und Faivre für eine weitere Saison bis 2022. YB-Sportchef Christoph Spycher kommentiert die Vertragsverlängerungen wie folgt: «Es ist ein schönes Zeichen für YB, dass David von Ballmoos, Ali Camara und Guillaume Faivre ihre Verträge verlängert haben. Sie haben bei YB auf und neben dem Platz eine Führungsrolle. David von Ballmoos ist eine Identifikationsfigur und hat ein klares Bekenntnis zu YB abgegeben. Sein Weg vom YB-Juniorengoalie zum Ersatzcaptain und Teamleader ist ein Musterbeispiel für unsere Nachwuchsförderung. Mit seiner Mentalität passt er perfekt zu unseren Werten. Das Gleiche gilt auch für Camara und Faivre. Ali hat sich bei uns extrem positiv entwickelt und ist eines der Sinnbilder unserer Winnermentalität. Er will sich stets verbessern, verfügt über riesiges Potenzial, ist immer noch jung, aber bereits ein wichtiger Führungsspieler. Es wird spannend sein, seinen weiteren Werdegang zu verfolgen. Und Guillaume hat uns in seiner ersten Saison bei YB genau das gebracht, was wir uns von ihm erhofft hatten: Er verschaffte sich sofort grossen Respekt, brachte immer seine Leistung, wenn er gefordert war, und hat auch seinen Anteil daran, dass David von Ballmoos nochmals einen Schritt vorwärts gemacht hat.»https://twitter.com/BSC_YB/status/1393208250431119361

(psc/fussball.ch)