Das aktuelle Arbeitspapier des 18-jährigen Angreifers war vorläufig nur noch bis Juni 2020 datiert gewesen. Jetzt wurde die Zusammenarbeit um drei zusätzliche Jahre ausgedehnt. Tician Tushi wechselte im Dezember 2016 von YB zum FCB, wo er ab der Stufe U17 für diverse FCB-Nachwuchsteams auf Torejagd ging. Sein Debüt für die erste Mannschaft des FCB gab er am 22. Mai 2019, auswärts gegen den FC Thun.In dieser Saison kam er bislang ausschliesslich in der Promotion League zum Einsatz und erzielte in fünf Spielen einen Treffer.https://twitter.com/FCBasel1893/status/1179033758424432640

(psc/fussball.ch)