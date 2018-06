Der 19-Jährige wechselte 2013 vom FC Solothurn in die Nachwuchsabteilung des FC Basel. Dort hat er von der U15 an alle Stufen durchschritten. In dieser Saison bestritt er in der Promotion League 13 Einsätze und kam mit der U19 in der Youth League zu sechs Einsätzen. Dabei gelangen dem Innenverteidiger in beiden Wettbewerben je zwei Treffer. Im Wintertrainingslager der 1. Mannschaft in Marbella war Yves Kaiser dabei. Sein Vertrag hat Gültigkeit bis 2020.https://twitter.com/FCBasel1893/status/974664613399842816

(psc/fussball.ch)