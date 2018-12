Diese Hiobsbotschaft hat der Schweizer Verband am Montagnachmittag bestätigt. Embolo stand am Sonntag bei der 0:3-Niederlage von Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt noch im Einsatz. Möglicherweise hat sich da eine Blessur verschlimmer, die er durch einen Schlag im Spiel gegen Galatasaray vor zwei Wochen erlitt. «Einen neuen Schlag gab es offenbar nicht, aber die grosse Belastung könnte irgendwann zum Bruch geführt haben», erklärt der Schweizer Nationalmannschaftsarzt Damian Meli. Jetzt muss der 21-Jährige erst einmal pausieren. Eine Operation ist glücklicherweise nicht notwendig.Kurzfristig mussten in den letzten Tagen bereits Manuel Akanji, Roman Bürki und Stephan Lichtsteiner ihre Teilnahme an den anstehenden Länderspielen absagen. Alle drei sind verletzt bzw. angeschlagen.Zudem sind auch Ricardo Rodriguez und Fabian Schär angeschlagen: Der Milan-Verteidiger hat Probleme mit dem Oberschenkel und den Adduktoren. Der Newcastle-Abwehrspieler ist mit einem Nasenbeinbruch angereist.

(psc/fussball.ch)