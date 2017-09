Quillo #Barnetta fällt nach einer Teilruptur des Innenbandes rund 4 Wochen aus. Auch Adonis #Ajeti fehlt länger: https://t.co/nz5Il8reLZ pic.twitter.com/AnbeMSRcbw - FC St.Gallen 1879 (@FCSG_1879) 14. September 2017

Der 32-jährige Spielmacher zog sich im Spiel gegen den FC Zürich am vergangenen Samstag eine Teilruptur des Innenbandes am rechten Sprunggelenk zu und wird voraussichtlich rund vier Wochen nicht zur Verfügung stehen.Längerfristig wird zudem Adonis Ajeti ausfallen. Der 20-jährige Innenverteidiger musste sich aufgrund seiner Beschwerden an der Achillessehne einem operativen Eingriff unterziehen und wird mehrere Monate pausieren müssen.

(psc/fussball.ch)