Der Traum vom Fussballprofi - Weg zum Ziel

Was braucht es bis zum Fussballprofi

Fitnesskonzepte für den Fussballprofi von morgen

Der Fussballprofi taucht weit oben in den Karriere Top Ten auf, was nachvollziehbar ist, denn wen lässt der Traum von weltweitem Ruhm und viel Geld schon kalt.Man sollte sich aber der Tatsache bewusst sein, dass der Weg zum Profi in der deutschen Bundesliga steinig ist und nicht jedem jungen Talent in den Schoss gelegt wird. So eine Traumkarriere will hart erarbeitet werden. Dazu gehört neben viel Begabung vor allem sehr viel Disziplin und noch mehr Durchhaltewille.Die Anforderungen werden aufgrund der grossen Konkurrenz immer härter. Dazu brauchen sich junge Talente sich nur einmal Videos aus vergangenen Tagen ansehen. Als die deutsche Mannschaft im Jahre 1990 den WM-Titel gewann, hatten Lothar Matthäus und Andi Brehme noch keine derart ausgeprägte Oberschenkelmuskulatur wie wir sie heute etwa bei Spielern wie Cristiano Ronaldo sehen. Wer glaubt, dass man so einen trainierten Körper mit ein paar wöchentlichen Trainingseinheiten und mit Hilfe einiger Wunderpillen erreichen kann, der irrt sich gewaltig. Es gehört sehr viel Disziplin, Ehrgeiz und hartes Training dazu, um den Weg zum Fussballprofi erfolgreich zu bestreiten.Die Trainingsmethoden von Damals haben mit den aktuellen Trainingskonzepten nicht mehr viel gemeinsam. Die Methoden wurden im Lauf der Jahre immer ausgeklügelter, die Anforderungen immer grösser. Die Arbeit des professionellen Betreuerstabs hat sich ebenfalls verändert - die individuelle Arbeit mit den jungen Talenten ist überaus effizient und für beide Seiten sehr anspruchsvoll; sie ist der Basispfeiler für den Erfolg der Stars von morgen.Die Spieler von morgen müssen auch den psychischen Herausforderungen gewachsen sein, die an einen Fussball Profi gestellt werden. Nicht jedes junge Talent bringt neben körperlicher Fitness auch die mentale Stärke mit, die für eine erfolgreiche Karriere nötig ist. Verletzungen können die Spieler immer wieder zurückwerfen und es braucht grosse mentale Kraft und harten Einsatz, um wieder an die früheren Leistungen anknüpfen zu können.Trainingsgeräte, wie zum Beispiel ein Rudergerät oder Hantelbanken gehören zum alltäglichen Training dazu, sie unterstützen den Sportler aber auch im Rehabilitationsprozess. Sie zählen zur Basisausstattung für den motivierten Fussballprofi von morgen und sind mittlerweile integraler Bestandteil der Trainingspläne der Stars.

(fest/pd)