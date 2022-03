Die Vorherrschaft des Fussballs im Sport

Die Erfolge des Fussballs

Der Sport, welcher als Vorreiter in allen Sportarten gilt, ist Fussball. Fussball wird auf der gesamten Welt sehr verehrt, weil es ein einfach zu verstehender Sport ist, welcher aber auch unkompliziert selbst ausgeübt werden kann. Selbst in den ärmsten Ländern der Welt spielen Kinder sehr gerne Fussball, weil dafür einfach nur ein Ball benötigt wird.Fussball als Zuschauer ist zudem ebenfalls sehr interessant, da es klare Spielzeiten gibt und zwischendurch eine Pause besteht. Nach 45 Minuten Spannung folgt 15 Minuten Pause, woraufhin wieder 45 Minuten Spannung folgen. Ausserdem ist das gesamte Konzept leicht verständlich, da einfach zwei Mannschaften mit jeweils elf Spielern auf einem Fussballfeld mit zwei Toren und einem Ball antreten.Fussball ist inzwischen nicht nur eine erfolgreiche Sportart, sondern auch ein sehr erfolgreiches Business, in welchem Milliarden von Euros stecken. Jede Stadt und fast jedes Dorf hat einen eigenen Fussballverein, der teilweise von Investoren finanziert wird.Ausserdem wird inzwischen viel Wert auf die optimale Ausbildung im Fussball gelegt, sodass bereits die kleinsten Kicker relativ früh auf sehr professionelle Art und Weise trainiert werden. Somit wird schnell klar, ob jemand über Potenzial für eine Profikarriere verfügt.Profis im Fussball können sich über einen Promistatus und hohe Geldsummen erfreuen. Alle Profifussballer verdienen gute Geldsummen und können in der Regel mit dem Geld ihr restliches Leben finanzieren. Manche von ihnen bekommen sogar noch Werbe- oder Fernsehdeals, mit welchen sie noch mehr Geld verdienen. Zum Beispiel bekommen sie oftmals Angebote als Influencer für Produkte wie CBD Blüten , Kosmetik- oder Sportartikel und vieles mehr. Im Fernsehen sind sie bei Fussballtalks zu sehen oder sitzen als Gast auf dem Sofa für aktuelle Themen.Das Leben als Fussballprofi ist ein sehr angenehmes, das mit viel Luxus und Vorteilen versehen ist.

(fest/pd)