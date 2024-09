Die teuersten Fussballtransfers der Geschichte

Dieser Artikel stellt die teuersten Transfers der Geschichte vor.

1. Neymar - 222 Millionen Euro

Neymars Wechsel von Barcelona zu PSG im Jahr 2017 brach den bisherigen Transferweltrekord um einen riesigen Betrag. Er war der erste Spieler, für den eine derart hohe Summe gezahlt wurde. Die Ablösesumme von 222 Millionen Euro war mehr als doppelt so hoch wie der bisherige Rekord von Pogba. Neymar ist sehr torgefährlich und PSG gewann in seiner ersten Saison das nationale Triple. Die Meisterschaft war ein Kinderspiel (mit Ausnahme der letzten Saison), aber die Champions League blieb dem Brasilianer in Paris verwehrt.

2. Kylian Mbappé - 180 Millionen Euro

Es ist unbestritten, dass Kylian Mbappé der gefährlichste Stürmer der Welt ist. Der Franzose hat bereits eine Weltmeisterschaft gewonnen, bei einer anderen den Goldenen Schuh geholt und ist dank seiner Leistungen bei PSG zu einer Pariser Ikone geworden. PSG zahlte 2018 viel Geld für Mbappé, weil sie wussten, wie gut er sein würde. Im Jahr 2023 wurde er schliesslich Torschützenkönig. Allerdings konnte er den französischen Klub selbst gemeinsam mit Neymar nicht zum ultimativen Ziel führen, die Champions League zu gewinnen.

3. Philippe Coutinho - 135 Millionen Euro

Philippe Coutinho wechselte im Januar 2018 auf der Suche nach Trophäen und Ruhm vom FC Liverpool zum FC Barcelona und bekam, was er wollte: zwei Meistertitel in Folge. Doch er musste mit ansehen, wie sein ehemaliger Klub Liverpool 2019 den grossen Titel holte und Coutinhos Barcelona auf dem Weg ins Champions-League-Finale besiegte. Coutinho hatte es von Anfang nicht leicht und viele Experten bezeichnen den Einkauf bis heute als schlechtesten Transfer von Barcelona.

4. Ousmane Dembélé - 135 Millionen Euro

Barcelona wagte einen Vertrauensvorschuss, als es 2017 über 135 Millionen Euro ausgab, um Ousmane Dembélé aus Dortmund zu verpflichten. Der Franzose hatte zwar erst eine Saison in der Bundesliga gespielt, aber die Scouts von Barça waren überzeugt, dass er einer der besten Spieler der Welt werden könnte. Leider warfen Verletzungen das junge Ausnahmetalent immer wieder zurück. Neben dem Fussball ist Dembélé auch als leidenschaftlicher Gamer bekannt. Heutzutage können Fans genauso bequem von zu Hause aus eine Runde Slots online spielen und in die virtuelle Welt eintauchen, ohne das Haus verlassen zu müssen.

5. João Félix - 127 Millionen Euro

João Félix, eines der aufregendsten Talente der Welt, wechselt 2019 von Benfica Lissabon zu Atlético Madrid. Und das, obwohl er in den Monaten vor der offiziellen Vertragsunterzeichnung von fast allen grossen europäischen Klubs umworben wurde. João Félix hatte sich bei Benfica einen Namen gemacht und Atletico war von ihm begeistert. Deswegen entschloss sich der Verein, seine Ablöse von 126 Millionen Euro vollständig zu bezahlen, um den scheidenden Antoine Griezmann zu ersetzen.

6. Enzo Fernández - 121 Millionen Euro

Enzo Fernández war eines der vielen Gesichter der Chelsea-Revolution von Todd Boehly, als er im Januar 2023 für 121 Millionen Euro zu den Blues wechselte. Der Mittelfeldspieler hatte gerade mit Argentinien die Weltmeisterschaft in Katar gewonnen, was seinen Preis bei seinem früheren Klub Benfica in die Höhe trieb. Und nach anfänglichen Verhandlungen kam Chelsea Ende Januar zurück, um den Deal unter Dach und Fach zu bringen. Sie haben viel Geld für Fernández' Potenzial bezahlt - bislang kam er auf 46 Einsätze.

7. Eden Hazard - 120 Millionen Euro

Real Madrid wollte keine weiteren 12 Monate warten, um Eden Hazard ablösefrei zu verpflichten. Stattdessen erklärte sich der Verein bereit, 120 Millionen Euro für den belgischen Flügelstürmer zu zahlen. Mit allen Boni zusammen hätte die Summe sogar auf 150 Millionen Euro ansteigen können. Doch Hazard war von Anfang an von Verletzungen geplagt, die ihn daran hinderten, auch nur annähernd seine Topform zu erreichen. Nach einigen erfolglosen Jahren entschied er sich, im Alter von 32 Jahren seine Karriere zu beenden.

(fest/pd)