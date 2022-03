Der kosovarische Nationalspieler, der im Abwehrzentrum gesetzt ist und in dieser Saison bereits 22 Super League-Spiele bestritt, verlängert seinen zum Saisonende auslaufenden Kontrakt um gleich drei Jahre bis 2024. Kryeziu bestritt seine gesamte fussballerische Ausbildung bei den Zürchern. Im Frühling 2017 unterzeichnete der 25-Jährige seinen ersten Profivertrag. Seither kam für den gegenwärtigen Tabellenleader der Super League in 84 Pflichtspielen zum Einsatz.Während Kryeziu in der Rückrunde der vergangenen Saison noch an den SC Kriens ausgeliehen war, entwickelte er sich unter Trainer André Breitenreiter zu einer wichtigen Stütze im Abwehrverbund.FCZ-Sportchef Marinko Jurendic sagt zur Vertragsverlängerung: «Mirlind hat sich stetig weiterentwickelt und ist dank seiner fussballerischen Qualitäten und seiner Persönlichkeit zum Leistungsträger gereift. Ich freue mich, dass unsere Zusammenarbeit weitergeht und Mirlind ein wichtiger Bestandteil unseres Teams bleibt.»https://twitter.com/fc_zuerich/status/1498697652636168193

(psc/fussball.ch)