Die Tessiner nehmen den Rechtsfuss zunächst auf Leihbasis bis im Sommer unter Vertrag. Danach besteht eine Kaufoption. Kevin Rüegg wechselte im Sommer 2020 als Captain des FC Zürich in die Serie A und schloss sich Hellas Verona an. Dort schaffte er den Durchbruch allerdings nicht. Immer wieder wurde er von Verletzungsproblemen zurückgeworfen. Nun beginnt er in Lugano einen Neustart. Während seiner Zeit beim FCZ bestritt er bereits 85 Spiele in der Super League.https://twitter.com/FCLugano1908/status/1489214593662660609

(psc/fussball.ch)