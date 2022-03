Fussball ist ein Teamsport

Was ist für das Team wichtig?

Aber auch im Amateurbereich finden die unterschiedlichen Vereine immer wieder Menschen, die sich für den Sport begeistern. Aktive Fussballer gibt es zahlreich, jedoch kommt es hier nicht nur auf einen Menschen an.Bei diesem Sport ist die Mannschaft das, was besonders wichtig ist. Wenn das Team nicht stimmt, dann wird sich auch kein Erfolg einstellen. Ganz egal wie gut der einzelne Spieler in der Technik und Leistung abschneidet.Bei dem Teamsport kommt es auf Rücksichtnahme an. Die einzelnen Spieler haben alle ihre negativen und positiven Eigenschaften. In diesem Punkt ist es wichtig, dass alles zusammenpasst.Am besten schafft man das durch Team Building. Entsprechende Massnahmen vom Trainer , damit die Spieler die Vor- und Nachteile für das Spiel nutzen können. Die Defizite werden gemeinsam aufgefangen und ausgeglichen.Jeder in der Mannschaft hat eine feste Rolle. Diese sollte in keinem Fall angefochten werden. Denn nur, wenn man weiss, wo man hingehört, kann man sein Bestes geben. Während des Trainings wird sich rausstellen, wem welche Rolle am besten liegt.Ebenfalls ist Verantwortung ein wichtiges Thema. Für den Sieg oder die Niederlage ist niemals nur einer verantwortlich. Gewonnen und verloren wird immer gemeinsam und niemand darf an der Stelle ausgegrenzt werden.Feiern und gemeinsame positive Erlebnisse bestärken. Das ist wohl am einfachsten. Sobald die Mannschaft ein Tor geschossen hat, ist die Freude automatisch vorhanden. Aber auch bei einer Niederlage sollte man den Spass am Sport niemals ausser Acht lassen.Jeder Spieler ist dafür verantwortlich, dass das Team funktioniert. Man muss also auch in diesem Punkt alleine etwas leisten, damit die Mannschaft so auftritt, wie es sein soll. Die eigene Gesundheit ist da ein wichtiger Punkt.Damit man im Sport und auch in der Mannschaft das beste geben kann, ist ein ausgeglichenes Leben wichtig. Ausreichend Schlaf, eine gute Ernährung und Bewegung sind entscheidenden. Hier kann man den Körper mit CBD Öl unterstützen Fühlt der Fussballer sich gut, dann wirkt sich das ebenfalls auf die Gruppendynamik aus. Gute Laune und die Gesundheit sind die Grundlage für den Erfolg in der Mannschaft.

(fest/pd)