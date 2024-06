Kostenlos Fussball schauen ohne Anmeldung: Diese Möglichkeiten gibt es

publiziert: Samstag, 28. Mai 2022 / 16:19 Uhr / aktualisiert: Samstag, 28. Mai 2022 / 16:44 Uhr

Am Wochenende steht das Spiel der Lieblingsmannschaft an und wird nicht im Free-TV übertragen - jeder Fan war schon einmal in dieser Situation. Wer jedes Spiel der Super League verfolgen möchte, benötigt ein Abonnement beim Pay-TV-Sender «blue». Welche Alternativen es gibt und wie Sie ohne Anmeldung kostenlos Fussball schauen können, erfahren Sie in diesem Beitrag.