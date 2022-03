Nutzen von CBD Produkten im Sport

CBD: Legalität und Doping

Nutzen von CBD-Öl und CBD-Produkten für Sportler:



Als Mittel gegen Muskelkater



Bei Verletzungen

Gegen Stress und Schlafprobleme

CBD Produkte können einfach im CBD-Öl Justbob Online-Shop erworben werden. Im Gegensatz zum psychoaktiven Marihuana ist CBD ein unbedenkliches Erzeugnis aus den Blüten und Blättern der Hanfpflanze, welches weder abhängig macht, noch zu einem berauschenden Zustand führt. Auch wurde es bereits vor einigen Jahren von der Welt-Anti-Doping-Agentur von der Liste der verbotenen Substanzen genommen, weshalb die Produkte absolut legal und unbedenklich für Sportler sind. Zu beachten ist allerdings, dass in der Schweiz nur ein THC-Gehalt von bis zu 1 % erlaubt ist.CBD soll eine entzündungshemmende Wirkung haben, und bei Muskelkater handelt es sich genau genommen ebenfalls um eine Entzündung - allerdings um eine harmlose. Die winzigen Muskelfaserrisse, die die typischen Muskelkater-Schmerzen verursachen, sind nämlich entzündet. Gegen das unangenehme Gefühl nach dem Training kann CBD eine wirksame Alternative sein.Eine im Journal of Pain veröffentlichte Studie zeigte, dass CBD-Öl bei der Linderung von Schmerzen wirksamer war als ein Placebo. CBD-Öl ist dafür bekannt, dass es nicht nur entzündungshemmende, sondern auch schmerzlindernde Eigenschaften hat, was es zu einer natürlichen Wahl für Menschen macht, die unter Muskelschmerzen leiden. Darüber hinaus machen CBD-Produkte nicht süchtig. Daher kann CBD nicht nur zur schnelleren Heilung von Verletzungen beitragen, sondern auch als Prävention dienen. Durch die antientzündliche Wirkung wird nämlich der Zellschutz erhöht.Eine weitere bekannte Wirkung von CBD-Produkten soll der beruhigende, und stresshemmende Effekt sein. Wer als Sportler also starkem Leistungsdruck durch häufige Wettbewerbe ausgesetzt ist, für den kann CBD eine Lösung sein. Den Produkten wird eine angstlösende Wirkung nachgesagt, die auch bei Schlafproblemen sehr gut helfen kann. Wichtig ist hier, auf die empfohlene Dosierungsmenge zu achten.CBD kann äusserlich angewendet, eingenommen oder sogar geraucht werden. Wie man CBD-Produkte am besten einsetzt, hängt von der jeweiligen Person und ihren Bedürfnissen ab. Manche Sportler ziehen es vor, CBD vor einem Wettkampf zu verdampfen, um ihre Leistung zu steigern. Andere finden, dass die Einnahme von CBD-Öl ihnen hilft, sich zu entspannen und Ängste vor einem grossen Ereignis abzubauen . Auch auf der Haut aufgetragen soll es Effekte haben.Alles in allem kann CBD ein wertvolles Hilfsmittel für Sportler sein, die ihre Leistung verbessern und sich schneller von Verletzungen erholen wollen. Dank seiner vielen positiven Eigenschaften wird CBD-Öl bei Sportlern aller Leistungsklassen immer beliebter. Wenn Sie nach einer Möglichkeit suchen, Ihre Leistung zu verbessern und sich schneller zu erholen, könnte CBD-Öl die richtige Wahl für Sie sein.

(fest/pd)