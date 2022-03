Welche Ausstattung benötigt man beim Fussball

Die Kleidung für Fussballspieler

Für den Sport braucht man keine grossen Vorkenntnisse. Ausserdem ist es egal, ob man kleine Handicaps hat und zum Beispiel ein Hörgerät oder einer Brille tragen muss. Im Grunde kann jeder Fussball spielen, der das auch gerne möchte.Damit es losgehen kann, ist jedoch die Ausstattung wichtig. Einige Kleidungsstücke sind zum Ausüben des Sports unverzichtbar und sollten bei jeder Aktivität in diesem Bereich auf keinen Fall fehlen.Ganz egal ob man gerade anfängt, seit Jahren bereits im Verein spielt oder sogar als Profispieler unterwegs ist. Eines ist immer gleich und das ist die Kleidung. Jeder Fussballer braucht eine gewisse Grundausstattung.Das beginnt bei den Schuhen. Auf dem Spielfeld reicht es nicht aus, einfach nur normale Turnschuhe zu tragen. Diese werden dem Spieler langfristig nur Nachteile bringen und das Spielverhalten beeinflussen.Es ist wichtig, dass Fussballer den nötigen Halt auf dem Rasen bekommen. Das gelingt nur mit dem passenden Schuhwerk. Fussballschuhe verfügen über Stollen. Diese bohren sich in den Rasen. Auf diese Weise kann der Spiele nicht mehr so schnell wegrutschen.Ebenfalls ist der Aufbau im Schuh selber. Hier muss ein gewisses Polster vorhanden sein. Das soll die starke Belastung auf die Knie und die Beine während des Spiels ein wenig abbremsen. Man muss hier also auf hochwertige Schuhe achten.Fussballstutzen gehören ebenfalls zur Grundausstattung. Hierbei werden die Schienbeine effektiv geschützt. Gerade der Bereich des Unterbeins ist sehr belastet, wenn der Ball erst mal ins Rollen kommt.Ein Trikot ist natürlich auch wichtig. Dieses wird jedoch von den Vereinen gestellt. Spielt man nur in seiner Freizeit auf dem Bolzplatz, dann ist dieser Punkt nicht so wichtig, aber viele Menschen tragen dann das Trikot ihres Lieblingsvereins.Der Torwart braucht entsprechende Handschuhe. Diese sind verstärkt und aus Leder. Nur so kann der Ball zu verlässig gefangen und gehalten werden. Einfache Handschuhe machen das unmöglich und würden zu den nicht vor eventuellen Verletzungen schützen.

(fest/pd)