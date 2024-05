Ernährungsstipps für mehr Energie und Ausdauer im Fussball

Als intensive Sportart erfordert Fussball daher eine ausgewogene Ernährung, die den Körper mit den richtigen Nährstoffen versorgt, um Höchstleistungen zu erbringen und sich schnell zu erholen.

Kohlenhydrate

Kohlenhydrate sind die Hauptenergiequelle für Fussballspieler. Sie sind schnell verfügbar und dementsprechend müssen hochwertige Kohlenhydratquellen wie Vollkornprodukte, Reis und Kartoffeln regelmässig auf dem Speiseplan stehen.

Proteine

Proteine sind wichtig für den Muskelaufbau und die Reparatur des Muskelgewebes nach dem Training. Mageres Fleisch, Fisch, Eier, Milchprodukte und pflanzliche Proteinquellen wie Hülsenfrüchte und Nüsse sind besonders zu empfehlen.



Laut der DFB-Akademie sollten Fussballer jeden Tag 1,6-2,2 Gramm pro kg Körpergewicht Eiweiss zu sich nehmen. Bei einem Gewicht von 80 Kilogramm sind das 128 bis 176 Gramm Eiweiss.



Fussballer, die es nicht schaffen, ihren Proteinbedarf über die Ernährung zu decken, können auf Proteinpulver in Form von Whey oder pflanzlichem Reisprotein zurückgreifen.

Fette

Fette sind nicht nur wichtig für die Bildung der Hormone und das Gehirn, sondern liefern auch langfristige Energie. Gute Quellen für gesunde Fette sind Nüsse, Avocado und Samen. Fetter Fisch wie Makrele oder Lachs sollten ebenfalls regelmässig zu sich genommen werden. Hochwertiges Fleisch aus Weidehaltung enthält übrigens ebenfalls eine Menge Omega-3-Fettsäuren.

Vitamine und Mineralstoffe

Vitamine und Mineralstoffe sind essenziell für den Stoffwechsel und unterstützen die Immunfunktion. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, mindestens fünf Portionen Obst und Gemüse pro Tag zu essen. Während Obst als Superfood schnell mal zwischendurch schnell gegessen werden kann, fällt es vielen jedoch schwerer, genügend Gemüse zu verzehren.

Ein einfacher Trick ist es, einfach ein paar Salatblätter auf das belegte Vollkornbrot zu legen oder die Sosse für die Vollkornnudeln mit Tiefkühlgemüse aufzupimpen. Gemüsesticks sind abends als Alternative zu anderen Snacks hervorragend, um vor dem Fernseher zu entspannen und den Tag ausklingen zu lassen.

Nahrungsergänzungsmittel

Wer viel schwitzt, scheidet mehr Mineralstoffe aus . Grund genug, diese neben einer gesunden Ernährung auch als Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen. Dazu zählen vor allem Magnesium, Natrium und Kalium. Wer keine oder zu wenig Lebensmittel mit einem hohen Kalziumgehalt, wie er vor allem in Milchprodukten enthalten ist, zu sich nimmt, kann zusätzlich Kalzium supplementieren.



Zusätzlich unterstützen Omega-3-Fettsäuren die Gelenkgesundheit und Vitamin D sorgt zusammen mit Vitamin K2 und Magnesium für die Stärkung des Immunsystems.



Beim Kauf der Nahrungsergänzung kommt es wie bei den Lebensmitteln auf die Qualität an. Zudem empfiehlt es sich, ärztliche Beratung einzuholen, bevor man Nahrungsergänzungsmittel einnimmt. Schliesslich hat jeder einen anderen Bedarf.

Zudem finden Sportler hier auch weitere Tipps, die bei Schlafstörungen, Allergien und weiteren gesundheitlichen Themen weiterhelfen.



Zudem liefert die bekannte Versandapotheke Supplemente jeglicher Art und in bester Qualität bequem zu einem nach Hause. Das erspart den Gang zur Apotheke vor Ort.

Vor Produkten wie hoch dosierten Cannabinoiden ist als Fussballer besser abzuraten .

Ausreichend Regeneration

Die Regeneration ist entscheidend für die Leistungsfähigkeit und Verletzungsprävention. Ausreichende Ruhephasen, Schlaf und Erholung zwischen den Trainingseinheiten müssen daher unbedingt drin sein. Zudem tragen Dehnen, Massage und Entspannungstechniken ebenfalls positiv zur Regeneration bei.

(fest/pd)