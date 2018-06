Der 25-jährige kosovarische Nationalspieler unterschreibt bei den Stadtzürchern einen Vertrag bis 2021. Bis auf eine einjährige Leihe nach Vaduz war Hekuran Kryeziu bislang stets für den FCL tätig. Sein Debüt in der Super League feierte er in der Saison 2010/11. Insgesamt bestritt er für die Luzernern 149 Pflichtspiele.FCZ-Präsident Ancillo Canepa äussert ist glücklich über den Transfer: «Mit grossem Interesse verfolge ich Hekuran Kryezius Karriere schon seit einigen Jahren. Deshalb freue ich mich ganz besonders, dass wir unser Kader mit einem so guten Spieler haben verstärken können.»https://twitter.com/fc_zuerich/status/1002166803391549440

(psc/fussball.ch)