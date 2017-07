Der 26-Jährige wechselt per sofort vom dänischen Erstligisten Esbjerg fB zum den Zürchern. Der sechsfache isländische Nationalspieler unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020. Die Ablöse beträgt Medienberichten zufolge 300'000 Franken.Pálsson begann seine Profilaufbahn im Nachwuchs des FC Liverpool und sammelte anschliessend bei seinen weiteren Stationen in den höchsten Ligen in Schottland (Hibernian Edinburgh), den USA (NY Red Bulls), den Niederlanden (NEC Nijmegen) und in Schweden (Helsingborgs IF) internationale Erfahrung. 2014 debütierte der Sohn eines portugiesischen Vaters und einer isländischen Mutter in der Nationalmannschaft Islands. 2015 wechselte er zum Esbjerg fB in die dänische Superliga. Als Captain der Mannschaft kam er in der abgelaufenen Saison zu 35 Pflichtspieleinsätzen.

(psc/fussball.ch)