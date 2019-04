Nach der Ankunft des Extrazuges um ca. 19.00 Uhr im Bahnhof Altstetten marschierten die Gästefans aus Basel zum Stadion Letzigrund. Durch Teilnehmende dieses Marsches wurden Einsatzkräfte der Polizei vereinzelt mit Steinen beworfen. Verletzt wurde niemand, ein Fahrzeug wurde aber beschädigt.Während des Spiels wurden im Stadion in beiden Fanlagern zahlreiche pyrotechnische Gegenstände gezündet. Nach dem Spiel verhinderte die Stadtpolizei ein Aufeinandertreffen rivalisierender Fans am Bahnhof Altstetten. Als einheimische Fans die Wegfahrt des ausfahrenden Zuges verhindern wollten, setzte die Polizei Reizstoff ein. In der Folge wurde eine zivile Patrouille der Stadtpolizei Zürich durch eine Gruppe mit Steinen beworfen. Dabei wurde ein zweites Fahrzeug beschädigt. Im Zuge der sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung wurden sieben mutmasslich an den Steinwürfen beteiligte Personen im Alter von 16-18 Jahren angehalten und verhaftet.Beim Bahnhof Hardbrücke kam es wenig später zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, die teilweise Fankleidung des FCZ trugen. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt und meldeten sich anschliessend bei der Polizei.Kurz vor Mitternacht, nach Eintreffen des Zuges mit GC-Fans aus St. Gallen, verhinderte die Stadtpolizei ein Aufeinandertreffen von anderen sich rivalisierenden Fangruppierungen beim Hauptbahnhof Zürich. In diesem Zusammenhang nahm die Polizei vier Personen im Alter von 15-19 Jahren für weitere Abklärungen fest. Nach der Klärung ihrer Identität wurden sie wieder aus der Polizeihaft entlassen.

