Im «Blick» spricht der 55-Jährige Klartext: «Das war in jeder Beziehung ein enttäuschender und unterirdischer Auftritt des FCZ. Wir waren während 90 Minuten nicht existent. Gegen die Young Boys in ihrer gegenwärtigen Form kann man verlieren, aber nicht so!» Die lange Verletztenliste lässt Canepa nicht mehr als Entschuldigung gelten: «Wir haben ein Kader von 25 Profis, die jeden Tag trainieren. Da erwarte ich, dass sie von Beginn weg bereit und fokussiert sind.»Nicht zum ersten Mal in dieser und bereits in der vergangenen Saison präsentierten sich die Zürcher in einem desolaten Zustand. Canepa hat eine gründliche Analyse in dieser Woche angekündigt. Zur Situation rund um Trainer Ludovic Magnin macht er indes eine klare Ansage und stärkt dem Romand den Rücken: «Bevor Sie mich fragen: Nein, wir werden im Trainerstab keine personellen Anpassungen vornehmen.» Möglich ist indes, dass bis zum Transferschluss in einer Woche noch weitere Anpassungen am Kader vorgenommen werden.

(psc/fussball.ch)