Die beiden Investoren HRS Investment AG und Immobilienanlagegefässe der Credit Suisse haben den Investorenwettbewerb gewonnen. Das Projekt «Ensemble» umfasst den Bau, die Finanzierung und den Betrieb eines Fussballstadions für 18'000 Zuschauer, zwei Wohn- und Geschäftstürme sowie rund 170 Genossenschaftswohnungen der Allgemeinen Baugenossenschaft Zürich.Mit der Gründung der Stadion Zürich Betriebs AG am 13. Juli 2017 legt der FC Zürich zusammen mit dem Grasshopper Club Zürich nun die Basis für das neue Stadion auf dem Hardturm-Areal. «Damit haben der FCZ und wir einen weiteren Schritt bei der Realisierung eines neuen Fussballstadions in der Stadt Zürich getan», sagt der GC-Präsident Stephan Anliker.Die Betriebsgesellschaft FCZ AG und die Neue Grasshopper Fussball AG übernehmen je 49% des Aktienkapitals. Die restlichen 2% hält die MFT Meier Finanz-Treuhand AG von Daniel Meier, Präsident von Pro Sport Zürich. Im Sinne der Neutralität übernimmt Daniel Meier den Sitz des Präsidenten des Verwaltungsrats der AG. «Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung des Stadionneubaus», sagt der Pro Sport Zürich Präsident, Daniel Meier. Ancillo Canepa und Thomas Schönberger seitens FCZ sowie Stephan Anliker und Manuel Huber von GC nehmen die restlichen vier Sitze im Verwaltungsrat ein. «Die Zusammenarbeit unter den Beteiligten verläuft äusserst fokussiert und konstruktiv», so der FCZ-Präsident.Der Sitz der Betriebsgesellschaft liegt bis zum Bezug des neuen Stadions bei der MFT Meier Finanz-Treuhand AG in Schwamendingen.Die beiden Stadtclubs werden das Stadion als «Joint Venture» führen und dabei zu gleichen Teilen für den Betrieb und die Vermarktung verantwortlich sein.

(psc/fussball.ch)