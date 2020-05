Die Super League könnte ab dem 8. Juni mit Geisterspielen weitergehen. Zudem sind im Leistungssport (im Gegensatz zum Breitensport) ab 11. Mai wieder Trainings in Gruppen mit mehr als 5 Personen und mit Körperkontakt erlaubt. Die Swiss Football League hatte dem Bundesamt für Sport ein Schutzkonzept vorgelegt, das offenbar für gut und wirksam befunden wurde. Die Liga müsste nun grünes Licht für Geisterspiele geben.Auf der Pressekonferenz des Bundesrats wurde bestätigt, dass bei einem Coronabefund in einer Mannschaft sämtliche Personen, die in engem Kontakt standen, in Selbst-Quarantäne gehen müssen. Somit wäre ein entsprechendes Team nicht mehr fähig, am Spielbetrieb teilzunehmen.Grossveranstaltungen mit mehr als 1'000 Besuchern sind bis Ende August weiterhin nicht erlaubt. Somit ist auch klar, dass bis dahin Fussballspiele mit entsprechender Zuschauerzahl verboten bleiben.

(psc/fussball.ch)