Wie die Innerschweizer am Freitagmorgen bestätigen, unterzeichnet der 22-jährige Angreifer einen Vertrag über vier Jahre bis Juni 2022. Zuletzt war Blessing Eleke in Israel beim FC Ashdod tätig. Davor spielte er während drei Jahren in Slowenien.Luzerns Sportkoordinator Remo Meyer sagt zum Transfer: «Mit Blessing konnten wir einen Offensivspieler mit viel Potential verpflichten. Obwohl noch sehr jung, hat er sich bei allen Stationen in Europa auf Anhieb durchgesetzt und überzeugt.»https://twitter.com/FCL_1901/status/1022760990973288448

(psc/fussball.ch)