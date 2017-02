Der 29-jährige Allrounder weilt schon seit einigen Tagen im Wallis und trainiert auch mit dem Super Ligisten mit. Nun hat er einen Vertrag bis Saisonende mit Option auf zwei weitere Jahre unterschrieben.Constant könnte sein Debüt in der Super League bereits am Sonntag beim Auswärtsspiel bei GC geben. Der Routinier ist auf der linken Abwehrseite beheimatet, kann aber auch in einer offensiveren Rolle oder sogar im zentralen Mittelfeld spielen. Seine letzte Arbeitsstätte war der FC Bologna, wo er von Februar bis Sommer 2016 engagiert war. Seither ist er auf der Suche nach einem Verein.Insgesamt hat Constant 105 Spiele in der Serie A bestritten, die meisten davon für den AC Mailand, wo er von 2012 bis 2014 gespielt hatte.

(psc/fussball.ch)