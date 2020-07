Der 19-Jährige kommt bislang vor allem in der U21 zum Einsatz. Dreimal durfte er in dieser Saison aber auch schon in der Super League auflaufen. Stephan Seiler ist ein Eigengewächs des FCZ und bindet sich vorerst bis 2022 an die Stadtzürcher. Seiler ist auch amtierender Schweizer U20-Nationalspieler. Er hat Wurzeln in Brasilien.https://twitter.com/fc_zuerich/status/1281485631751966720

(psc/fussball.ch)