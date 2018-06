Der 22-jährige Flügelstürmer war seit 2015 Bestandteil der 1. Mannschaft des FCL. In der vergangenen Saison war João Oliveira nach Polen an Lechia Gdansk ausgeliehen. Dort erzielte er in 18 Ligaspielen drei Tore. Nun verlässt er Luzern definitiv und versucht mit Lausanne den direkten Wiederaufstieg zu realisieren.In der Romandie unterschreibt Oliveira für drei Jahre bis Juni 2021. Ursprünglich wurde der Youngster beim FC Basel ausgebildet. In der U18 wechselte der Schweizer mit portugiesischen Wurzeln dann nach Luzern.https://twitter.com/lausanne_sport/status/1009769621422051328

(psc/fussball.ch)