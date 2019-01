Der 27-jährige Flügelspieler hatte in der Vorrunde bei Hoffenheim einen relativ schweren Stand und nur neun Bundesligaspiele bestritten. Zuber will unbedingt regelmässig eingesetzt werden und hat in Stuttgart sehr gute Chancen darauf. Wegen einer Sprunggelenksverletzung muss er allerdings das Trainingslager der Schwaben in La Manga absagen und wird erst in der kommenden Woche in Stuttgart auf seine neuen Teamkollegen treffen.«Ich hatte gute Gespräche mit Cheftrainer Markus Weinzierl und den Verantwortlichen des Vereins. Sie haben mich von der ersten Sekunde an von einem Wechsel zum VfB Stuttgart überzeugt. Unser Ziel ist es, in der Bundesliga zu bleiben. Das wollen wir so schnell wie möglich schaffen. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir gemeinsam mit den tollen Fans in der Rückrunde möglichst viele Siege feiern werden. Ich freue mich auf die Aufgabe beim VfB und kann es kaum erwarten, dass es endlich losgeht und ich meine neuen Teamkollegen kennenlernen werde», wird Zuber zu seinem Wechsel zitiert.Stuttgarts Sportvorstand Michael Reschke erklärt: «Wir sind sehr froh, dass wir mit Steven einen weiteren Mentalitätsspieler verpflichten können. Mit seiner Wucht und seinem Durchsetzungsvermögen wird er unsere Offensive in der Rückrunde bereichern. Wir danken der TSG Hoffenheim für einen sehr partnerschaftlichen Dialog in der Abwicklung.»https://twitter.com/VfB/status/1082955199071817728

(psc/fussball.ch)