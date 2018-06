Nachdem Alain Sutter das Schweizer Fernsehen aufgrund seiner neuen Aufgabe als Sportchef beim FC St. Gallen verlassen hat, wurde seine Position als Nati-Experte bei SRF Sport intern vergeben. Benjamin Huggel, der bereits Spiele der Super- und Champions League begleitet hat, wird zusätzlich auch die Partien der Schweizer Nationalmannschaft abdecken. Der Ex-Profi stiess 2012 zu SRF. Er wird in der neuen Funktion auch an der WM in Russland im Einsatz stehen.Das Fussball-Experten-Team wird insgesamt reduziert. Alain Sutter wird nominell nicht ersetzt. Wie bisher bilden Huggel, Gürkan Sermeter und Mario Eggimann das Expertenteam in der Super League. Die Champions League begleitet Benjamin Huggel weiterhin im Wechsel mit Peter Knäbel. Andy Egli bleibt der SRF-Experte in der Europa League.https://twitter.com/srfsport/status/955449443234533376

(psc/fussball.ch)