Die Leihe läuft bis zum Ende der Saison. Der 21-Jährige kam zum Super League-Start zum Einsatz, verletzte sich aber später am Meniskus. Da er bei den Zürchern derzeit wohl nur wenig Spielpraxis erhalten würde, bestreitet Charles Pickel die laufende Saison beim Ligakonkurrenten.Ausgebildet wurde er ursprünglich beim FC Basel. Seit anderthalb Jahren «gehört» er den Hoppers, wobei er auch in der vergangenen Rückrunde verliehen war, damals an den FC Schaffhausen.https://twitter.com/XamaxFCS_DE/status/1038024372878041091

(psc/fussball.ch)