Der 32-jährige Mittelfeldprofi hat sich im Testspiel gegen Yverdon am Mittwoch verletzt und musste vorzeitig ausgewechselt werden. Bei Untersuchungen hat sich herausgestellt, dass das Kreuzband in einem Knie beschädigt ist. Eine Operation wird nicht notwendig, doch Doudin fällt nach Klubangaben rund drei Monate aus.Die Nummer 10 der Xamaxiens hat in dieser Saison in 16 Ligaspielen jeweils vier Tore und vier Assists beigesteuert.https://twitter.com/XamaxFCS_DE/status/1088787266712100866

(psc/fussball.ch)