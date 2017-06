🙌 Denis Zakaria soll heute vorbehaltlich der sportärztlichen Untersuchungen einen Vertrag bis 2022 bei Borussia unterschreiben. pic.twitter.com/Tt9Y8asFSW - Borussia (@borussia) 9. Juni 2017

Der Mittelfeldspieler unterschreibt bei den Fohlen einen Vertrag bis 2022. Medienberichten zufolge zahlt der Bundesligist für Zakaria 12 Mio. Euro an die Young Boys.Der 20-Jährige hat bereits drei Länderspiele für die Schweiz absolviert. Nun wagt er erstmals den Sprung ins Ausland und freut sich darüber: «Ich freue mich sehr, dass es mit Mönchengladbach geklappt hat. Ich bin überzeugt, dass dieser ambitionierte Verein sehr gut zu mir passen wird. Gleichzeitig möchte ich betonen, dass mir der Abschied von den Young Boys nicht leicht fällt. Ich habe hier zwei wunderbare Jahre erlebt; YB hat mir die grosse Chance gegeben, in der Super League Fuss zu fassen. Ich möchte mich bei allen, die mich in den zwei Jahren bei YB so gut unterstützt haben, herzlich bedanken.»

(psc/fussball.ch)