Dies wurde am Treffen in Zürich einstimmig beschlossen. Fifa-Präsident Gianni Infantino hatte sich seit längerem für den neuen Modus ausgesprochen. Vor allem kleinere Fussballnationen stimmten der Änderung zu.Beim neuen Modus werden zunächst 16 Dreier-Gruppe gebildet. Die jeweils Gruppenersten und Gruppenzweiten qualifizieren sich für die K.o.-Phase, die mit den Sechzehntelfinals beginnt. Insgesamt werden 80 statt wie bisher 64 Spiele ausgetragen. Für den WM-Titel braucht es aber wie bis anhin sieben Spiele.Die Turniere 2018 in Russland und 2022 in Katar werden noch nach dem «alten» 32er-Modus gespielt.

(psc/fussball.ch)