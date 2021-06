Das Eigengewächs hat sich mittels neuem Vertrag bis Juni 2022 an die Zürcher gebunden. Matic kam als Neunjähriger zu GC und durchlief dort seither alle Nachwuchsstufen. 2016 schaffte er den Sprung in die 1. Mannschaft. Seit der vergangenen Saison ist er die klare Nummer 1 und hat in der abgelaufenen Spielzeit alle Pflichtspiele bestritten.«Wir freuen uns mit Mateo Matic verlängert zu haben. Mateo war ein wichtiger Bestandteil für den Aufstieg in die Super League und wir sind sehr glücklich darüber, einen weiteren ehemaligen Junghopper an uns zu binden», sagt Sportchef Seyi Olofinjana zur Vertragsverlängerung.

(psc/fussball.ch)