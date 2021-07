Im Gespräch mit «SRF» sagt der 27-jährige Spanier, der mittlerweile seit drei Jahren in der Schweiz spielt und diesen Sommer einen Vereinswechsel vollzogen hat, dass er trotz Interesse ausländischer Klub, in der Schweiz bleiben und unbedingt zum FCB wollte: «Seit ich in St. Gallen war, war es immer mein Ziel, eines Tages hier zu spielen.»Die neue Nummer 10 der Bebbi hegt mit seinem Verein, für den der Besitzerwechsel in diesem Sommer mindestens atmosphärisch so etwas wie ein Befreiungsschlag war, grosse Ambitionen: «Unser Ziel muss es sein, jedes einzelne Spiel zu gewinnen.»Quintilla war beim FCSG absoluter Leader und auch Kapitän der Mannschaft. Nun muss er sich erst einmal wieder beweisen und im stark besetzten FCB-Mittelfeld einen Stammplatz erkämpfen. Die Herausforderung reizt ihn indes: «Nur so kann ich mich verbessern. Und am Ende dem Klub hoffentlich etwas zurückgeben.» Selber könne er vor allem viel Leidenschaft beitragen, führt der Spanier aus, der inzwischen auch hervorragend Deutsch spricht.

(psc/fussball.ch)