Der 47-Jährige sieht nach der Reorganisation im Klub für seine Arbeit offenbar keine Perspektiven mehr. Der Super Ligist hat den Abgang von Stübi offiziell bestätigt. Dieser habe seinen Entschluss in der letzten Woche gefasst und Präsident Stefan Hernandez persönlich mitgeteilt.«Wir bedauern den Entschluss von Christian Stübi, war er doch ein entscheidender Mitarbeiter für die sportliche Ausrichtung des FC St.Gallen 1879. Allerdings akzeptieren wir seinen persönlichen Entscheid und werden nun in Ruhe und besonnen, aber mit der gebotenen Eile, die kommenden Schritte angehen», so Stefan Hernandez.

(psc/fussball.ch)