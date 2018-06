Bereits im Laufe dieser Woche sickerte durch, dass der Cupfinal wieder in die Bundeshaupstadt zurückkehrt. Jetzt ist es offiziell: Erstmals seit 2014 wird das Endspiel am 27. Mai wieder in Bern durchgeführt.SFV-Präsident Peter Gilliéron betont, dass dies kein Präjudiz-Urteil für die kommenden Austragungen sei. «Wir werden wie vor diesem Cupfinal auch im Nachgang eine gemeinsame Lagebeurteilung vornehmen, um den künftigen Final-Ort oder die künftigen Final-Orte zu bestimmen. Wir wollen den Final dort spielen, wo wir willkommen sind.»Zer Verband nimmt auch Stellung zum von verschiedenen Seiten geltend gemachten Heimvorteil der Berner Young Boys betreffend Kunstrasen. «Wir haben zwar ein Indiz aus dem Jahr 2009, als YB nach einer 2:0-Führung auf dem damaligen Berner Kunstrasen gegen Sion noch 2:3 verlor», erinnert sich SFV-Generalsekretär Alex Miescher, «aber wir wollen vielmehr darauf verweisen, dass wir von der Berner Politik und namentlich von Stadtpräsident Alec von Graffenried seit einigen Wochen deutliche Signale empfangen. Und dass die Botschaft unmissverständlich ist: Bern will den Cupfinal und ein schönes, friedvolles Fussballfest feiern.» Darum ist Miescher auch «überzeugt, dass die Stadt Bern und der SFV betreffend Organisation, Durchführung und Kostendeckung sehr gut kooperieren werden.»https://twitter.com/SchweizerCup/status/969196512101138432

(psc/fussball.ch)